ЖКХ

В Псковском районе услугой по обращению с ТКО охвачен 91 населенный пункт

В Псковском районе услугой по обращению с ТКО охвачен 91 населенный пункт, в муниципальном образовании установлены 310 контейнеров. Они размещены в местах накопления, определенных органами местного самоуправления и внесенных в реестр.

Ежедневно мусоровозы ООО «Мехуборка Псков» выходят на маршруты по Псковскому району и вывозят отходы в соответствии с графиком, с которым можно ознакомиться на сайте регоператора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

В состав экипажей входят водитель и 1-2 подсобника. Они выгружают отходы из контейнеров, убирают мусор, просыпавшийся при погрузке, оставляя площадки в чистоте.