ЖКХ

В Пскове изменен размер платы за содержание жилого помещения

В Пскове изменен размер платы за содержание жилого помещения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии Псковской городской Думы.

Как пояснила заместитель главы администрации города Елена Жгут, изменения затронут не всех псковичей, а только нанимателей государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирных жилых домах и собственников жилых помещений, которые не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления многоквартирным жилым домом. Также изменения коснутся собственников помещений в многоквартирных домах, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

Повышение составит лишь 3% - в соответствии с ростом индекса потребительских цен.

Для нанимателей трехкомнатной квартиры площадью 63 кв. м увеличение размера платы за содержание жилого помещения по сравнению с действующей платой составит 23,94 руб., двухкомнатной квартиры площадью 52 кв. м - 19,76 руб., однокомнатной квартиры площадью 33 кв. м - 12,54 руб.

Добавим, что местные власти наделены правом изменять размер этой платы не чаще одного раза в год, последние изменения были утверждены решением Псковской городской Думы в январе 2019 года.

Кроме того, на сегодняшней сессии депутаты городской Думы согласовали передачу муниципальным предприятием «Горводоканал» 2,5% годовой прибыли (вместо 5%) в бюджет Пскова. Часть средств остается в МП «Горводоканал» для реализации инвестиционных программ по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.