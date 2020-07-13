ЖКХ

Фотофакт: В Усвятах предприниматели устроили несанкционированную свалку

В Усвятах индивидуальные предприниматели организовали несанкционированную свалку отходов. Нарушение зафиксировал представитель регионального оператора по обращению с ТКО в данном муниципальном образовании.

Стихийная свалка появилась вблизи контейнерной площадки, расположенной у дома № 26 по ул. 40 лет Октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании «Мехуборка Псков». Недобросовестные граждане складируют там строительные отходы (шифер, доски), картонные коробки и другой мусор.

«На сегодняшний день договоры на вывоз отходов, относящихся к ТКО и образовавшихся в результате предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей, заключены с тремя ИП. Остальные складируют мусор возле контейнерных площадок», - отметил представитель регоператора.

Информация передана в администрацию поселка Усвяты для принятия мер реагирования.