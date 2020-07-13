ЖКХ

«Газпром межрегионгаз Псков» предлагает воспользоваться обновленным «личным кабинетом»

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» предлагает абонентам воспользоваться услугами обновленного «личного кабинета». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, «личный кабинет» абонента введен в эксплуатацию одновременно с переходом на новую систему учета платежей.

Регистрация в новом кабинете возможна по ссылке с главной страницы сайта ООО «Газпром межрегионгаз Псков», а также через мобильное приложение «МРГ Личный кабинет абонента» (доступно на платформах iOS и Android).

Помимо данных о составе и датах поверки газового оборудования, платежах и расходе природного газа, в обновленном «личном кабинете» можно отследить зачисление платежей в режиме онлайн и сформировать заявку на дополнительные услуги компании. Для того, чтобы передать показания прибора учета газа или оплатить квитанцию регистрироваться не обязательно.

С подробной инструкцией по регистрации в новом «личном кабинете» можно ознакомиться здесь.