ЖКХ

Трубы на территории лицея №8 в Пскове нуждаются в срочном ремонте

В Пскове активисты партийного проекта «Крепкая семья» провели рейд по мониторингу школьных и прилегающих к ним территорий на предмет их безопасности для нахождения детей. Объектом проверки стал «Многопрофильный правовой лицей № 8». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В выезде принимали участие исполнительный секретарь городского отделения «Единой России» Дмитрий Яковлев, заместитель секретаря местного отделения партии Александр Скала, член местного политсовета Полад Исмаилов, секретари первичных отделений партии Оксана Нани и Татьяна Рудакова, депутат городской Думы Сергей Мусиенко.

Участники рейда отметили, что лицей отличается от других образовательных учреждений наличием на всей пришкольной территории теплотрассы. Активисты зафиксировали, что трубы сильно повреждены и нуждаются в немедленном ремонте.

«Мы сейчас говорим с вами о самом важном – о безопасности наших детей. Школьники перелезают через эти трубы, потому что забор, ограждающий их, давно пришел в негодность. Это очень опасные моменты, которые нужно исправить в кратчайшие сроки», - прокомментировала Оксана Нани.

Так как эти трубы являются местом притяжения для детей и подростков, общественники заключили, что необходимо установить двойное ограждение, которое будет препятствовать свободному доступу к ним.

Также были отмечены и другие «больные» места: большие дыры в ограждении спортивной площадки, скамейки с торчащими гвоздями из оторванных досок, наличие большого количества бетонных поверхностей с острыми углами – все это говорит о возможной опасности для здоровья детей. Кроме того, необходимо обновить разметку на пешеходном переходе.

Несмотря на имеющиеся недостатки, общественники отметили хорошее общее состояние у школы: отсутствие аварийных деревьев, наличие пешеходных переходов, «лежачих полицейских», ограждение от проезжей части, а также активно продолжающийся ремонт тротуаров.

По итогам рейда руководитель партпроекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская направит запросы в адрес главы администрации областного центра и руководителя МП «Псковские тепловые сети» с просьбой принять мер по устранению замечаний.