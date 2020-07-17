ЖКХ

Игорь Максимов о своей новой должности: Я вернулся в семью

«Я вернулся в семью», - так директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов прокомментировал свое возвращение на предприятие в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Первое ощущение - я вернулся в семью. Вернулся после долгих путешествий. Многое изменилось, кого-то уже нет, зато молодые члены семьи появились. Где-то дом постарел и облупился, появились новые строения. Но это дом, и в нем тепло. Я рад, что вернулся в эту семью и могу быть полезен городу, предприятию», - отметил гость студии.

«Предприятие большое, по численности сотрудников одно из самых крупных в Пскове. У нас более тысячи работников, которые круглосуточно занимаются содержанием тепловых сетей и огромного объема оборудования», - заметил он.

Игорь Максимов рад «вернуться семью», несмотря на то, что до этого он несколько лет работал заместителем гендиректора - директором дивизиона «Тепло» ООО «Сибирская генерирующая компания».

«Я рад, что вернулся, а все остальное - это история простого деревенского парня, который смог посмотреть и увидеть огромные масштабы в России», - заключил он.