ЖКХ

Псковские садоводы жалуются на перебои с вывозом мусора

Жители СНТ «Ветеран» жалуются на несвоевременный вывоз мусора. Соответствующее обращение размещено на сайте губернатора Псковской области.

В обращении дачники утверждают, что последняя заявка на вывоз мусора была сделана 12 июля, в воскресенье, однако он до сих пор на месте.

«Задержки по вывозу мусора на 4-5 дней - для садоводства это критично. Мало того, что вывоз мусора существенно подорожал после прихода регионального оператора, так услуга оказывается из рук вон плохо. И садоводство не имеет права заключить договор с той компанией по вывозу мусора, которая будет его вывозить качественно и в срок», - говорится в обращении.

Местные жители просят губернатора разобраться в сложившейся ситуации и разрешить садоводствам заключать договоры напрямую с компаниями по вывозу мусора, а не через посредничество регоператора, либо обязать его оказывать услугу качественно и в срок.