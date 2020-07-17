Акционировать Псковские теплосети предложил Игорь Максимов

Акционировать муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети» предложил его директор Игорь Максимов. По его мнению, форма муниципальных предприятий постепенно изживает себя. «По сути дела, МП — это отделы администрации со своими обязанностями. А если учесть, что в Пскове двуглавая система местного самоуправления, то во многом директор МП - это слуга двух господ», - сказал он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
«Финансово-экономические процедуры очень регламентируются муниципальными документами и, порой, чтобы решить обычный финансовый вопрос, например, взять овердрафт на выплату зарплаты сотрудникам, нужно ждать полтора месяца», - пояснил он.
«Предлагаю не менять собственность, а просто акционировать предприятие со стопроцентным капиталом, создав Совет директоров, куда вошли бы представители гордумы, администрации и независимые представители», - добавил Игорь Максимов.