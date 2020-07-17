ЖКХ

Игорь Максимов: Концессия - это понятная перспектива и инвестиции

«Концессия - это понятная перспектива, понятный денежный поток, понятные инвестиции», - сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов, комментируя «плюсы» и «минусы» возможной передачи предприятия в концессию.

«У меня был опыт в Алтайском крае, когда я работал в "Сибирской генерирующей компании". Первая большая концессия по теплоснабжению была четыре года назад в городе Рубцовске, где власти и частная компания подписали соглашение, которое регулировало бы тарифы на 10 лет вперед. Это понятная перспектива, понятный денежный поток, понятные инвестиции, которые частная компания вкладывает в течение 2-3 лет, чтобы за оставшиеся 7 их вернуть и получить какой-то доход», - пояснил гость студии.

Для того, чтобы концессия стала эффективным механизмом, по мнению Игоря Максимова, все стороны соглашения «должны договариваться на берегу: кто сколько вкладывает и сколько надо возвращать, потому что есть риск, что начнут путать собственную шерсть с колхозной».

«Если будет открытое обсуждение, понятные расчеты, это будет большое благо для псковских теплосетей. Муниципалитет никогда не найдет 10 млн рублей, чтобы вложить их адресно в ПТС», - полагает директор предприятия.

Немаловажным он считает, чтобы инвестор был добросовестным и порядочным. «Это мог бы быть крупный профессиональный банк или крупная энергокомпания. Есть и машиностроительные заводы большие, и большие местные предприниматели. Пусть работают во благо людей и во благо себя», - добавил Максимов.

По его мнению, в случае, если будет принято решение пойти по пути передачи ПТС в концессию, на процесс «подготовки и осмысления» уйдет не менее двух лет.