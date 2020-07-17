ЖКХ

Подготовка к отопительному сезону в Пскове идет очень тяжело — Игорь Максимов

Подготовка к отопительному сезону в Пскове идет очень тяжело. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

«Пандемия наложила свои ограничения, в связи с финансовыми проблемами не в полном объеме удается предотвратить аварии или проблемы, которые мы вскрыли в результате испытания сетей. И сейчас идет напряженная работа. Люди, занятые на сетях, работают в полторы смены», - рассказал директор ПТС.

Кроме того, часть усилий предприятия сосредоточена на строительстве теплосетей на месте строящегося детского сада на улице Балтийской. «Это государственная задача, поэтому мы принимаем в ней участие», - резюмировал Игорь Максимов.