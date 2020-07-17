ЖКХ

Игорь Максимов положительно оценил сотрудничество с властями Пскова и области

Директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов положительно оценил свое сотрудничество с органами власти Пскова и области.

«Нормально. Мне комфортно. Вспоминаю былые годы, когда пытались учить, ругать, искать зазоры, но сейчас мне комфортно. Люди работают профессионально и доверяют нам, а мы с ответственностью делаем свое дело», - отметил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Кроме того, у Игоря Максимова налажен диалог с профсоюзами. Так, накануне состоялась его рабочая встреча с председателем Псковского облсовпрофа Игорем Ивановым. «У нас на предприятии нормальная профсоюзная организация, в нее входит почти 30% сотрудников. Сам себя я позиционирую как человек, который уже лет 15 - не член никакой партии или какого-то другого кружка, в том числе профсоюзного, но спокойно отношусь к тому, что люди туда входят», - заключил директор ПТС.