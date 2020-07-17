В 31 доме Пскова отремонтируют общедомовое имущество по региональной программе

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков подписал постановление о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники которых не приняли решение о проведении капремонта.
Документ опубликован на официальном сайте города. В адресный перечень домов, в которых будут проведены работы в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора, включен 31 объект:
1. ул. Алтаева, 11 - капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
2. ул. Госпитальная, 15 – разработка проектно-сметной документации;
3. ул. Госпитальная, 15А – разработка проектно-сметной документации;
4. ул. Западная, 4 – капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль;
5. ул. Ижорского Батальона, 10Б – капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
6. ул. Индустриальная, 2Б – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
7. ул. Инженерная, 90Б – разработка проектно-сметной документации;
8.ул. Коммунальная, 69Б – капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
9. ул. Конная, 30 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
10. ул. Льва Толстого, 29 - капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
11. ул. Максима Горького, 9 - капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
12. ул. Металлистов, 5 - капитальный ремонт крыши, системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
13. ул. Мирная, 11А – капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
14. ул. Народная, 47 – капитальный ремонт системы электроснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
15. ул. Народная, 57 – капитальный ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
16. ул. Николая Васильева, 71Б – капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
17. ул. Николая Васильева, 86 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
18. Ольгинская наб., 11А – капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
19. ул. Печорская, 1 – капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль;
20. Плехановский посад, 71 – капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
21. Рижский пр-т,67А – капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль;
22. ул. Рокоссовского, 7 – капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
23. ул. Советская, 3 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
24. ул. Стахановская, 12 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
25. ул. Стахановская, 6 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
26. ул. Труда, 14 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
27. ул. Труда, 32 – капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
28. ул. Черняховского, 3 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
29. Шоссейный переулок, 21 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;
30. ул. Юбилейная, 34 – разработка проектно-сметной документации;
31. ул. Юбилейная, 66 – капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль.