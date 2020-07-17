ЖКХ

В 31 доме Пскова отремонтируют общедомовое имущество по региональной программе

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков подписал постановление о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники которых не приняли решение о проведении капремонта.

Документ опубликован на официальном сайте города. В адресный перечень домов, в которых будут проведены работы в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора, включен 31 объект:

1. ул. Алтаева, 11 - капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

2. ул. Госпитальная, 15 – разработка проектно-сметной документации;

3. ул. Госпитальная, 15А – разработка проектно-сметной документации;

4. ул. Западная, 4 – капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль;

5. ул. Ижорского Батальона, 10Б – капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

6. ул. Индустриальная, 2Б – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

7. ул. Инженерная, 90Б – разработка проектно-сметной документации;

8.ул. Коммунальная, 69Б – капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

9. ул. Конная, 30 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

10. ул. Льва Толстого, 29 - капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

11. ул. Максима Горького, 9 - капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

12. ул. Металлистов, 5 - капитальный ремонт крыши, системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

13. ул. Мирная, 11А – капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

14. ул. Народная, 47 – капитальный ремонт системы электроснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

15. ул. Народная, 57 – капитальный ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

16. ул. Николая Васильева, 71Б – капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

17. ул. Николая Васильева, 86 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

18. Ольгинская наб., 11А – капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

19. ул. Печорская, 1 – капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль;

20. Плехановский посад, 71 – капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

21. Рижский пр-т,67А – капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль;

22. ул. Рокоссовского, 7 – капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

23. ул. Советская, 3 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

24. ул. Стахановская, 12 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

25. ул. Стахановская, 6 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

26. ул. Труда, 14 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

27. ул. Труда, 32 – капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

28. ул. Черняховского, 3 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

29. Шоссейный переулок, 21 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

30. ул. Юбилейная, 34 – разработка проектно-сметной документации;

31. ул. Юбилейная, 66 – капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль.