ЖКХ

В Псковской области снижены тарифы на услуги регоператора по обращению с ТКО

В Псковской области снижены тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 20 июля региональный комитет по тарифам и энергетике на заседании коллегии рассмотрел вопрос о внесении соответствующих изменений в приказ от 20 декабря 2019 № 278-тко «Об утверждении для ООО «Экопром» предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области на 2020-2022 годы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Экопрома», такое решение принято в связи с исполнением предписания ФАС России в части пересмотра предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2020 год для ООО «Экопром», а также долгосрочных параметров регулирования.

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По результатам выполненных расчетов предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2020 год для ООО «Экопром» по зоне деятельности № 1 (север) составил 662,03 руб/м3 и по зоне деятельности № 2 (юг) - 620,32 руб/м3, что на 100,18 руб/м3 и на 121,39 руб/м3 (соответственно по зонам деятельности) меньше ранее действующих с 1 июля 2020 года предельных единых тарифов.

Утвержденные тарифы для регионального оператора будут применяться с 1 августа 2020.