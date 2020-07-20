ЖКХ

Отставание по вывозу ТКО из псковских садоводств ликвидировано

Отставание по вывозу ТКО из садоводческих товариществ Псковского района ликвидировано в сжатые сроки. Для урегулирования вопроса в ООО «Мехуборка Псков» поступила дополнительная единица техники, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экопром».

Ранее, 13 июля, вышла из строя спецтехника, которая занималась вывозом отходов из псковских СНТ, имеющих договор с региональным оператором по обращению с ТКО. Оперативно устранить поломку не удалось, поэтому перевозчик согласовал поступление новой машины специализированного типа для погрузки 6-кубовых контейнеров. Сотрудники регоператора проинформировали председателей СНТ о случившемся, были озвучены потенциальные сроки решения вопроса.

Новый автомобиль приступил к работе в Псковском районе днем 18 июля, одной из первых была убрана площадка СНТ «Ветеран». На сегодняшний день отставание по вывозу ТКО из контейнеров садоводческих товариществ ликвидировано.