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Антимонопольщики настаивают на большем снижении тарифа за вывоз мусора в Псковской области

В Псковском УФАС считают, что тариф на вывоз мусора в Псковской области снижен недостаточно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«Изучив экспертное заключение комитета по тарифам и энергетике, псковские антимонопольщики считают, что величина тарифа подлежит большему снижению, поскольку анализ расходов компании и действующих договоров регоператора был произведен не в полном объеме», - пояснили в региональном УФАС.

В ведомстве уточнили, что окончательное решение по этому вопросу примет ФАС России.

Напомним, региональный комитет по тарифам и энергетике пересмотрел тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для регоператора. В экспертном заключении указано, что из расчетов были исключены экономически необоснованные расходы на транспортирование ТКО, произведен анализ численности персонала ООО «Экопром», перерасчет размера заработной платы водителей и операторов по сбору и выгрузке отходов, затрат на амортизацию и текущий ремонт оборудования и техники, расходов на ГСМ, приобретение и содержание контейнеров, общехозяйственных расходов.

В результате пересчета комитет снизил величину тарифа за услугу по обращению с ТКО на 12%: для Северной зоны с 762,21 рубля до 662,03 рубля за кубический метр, Южной зоны - с 741,71 рубля до 620,32 рубля за кубический метр. Данный тариф будет действовать с 1 августа до 31 декабря 2020 года. Далее, до конца 2022 года, тариф будет индексироваться.

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Соответственно, с 1 августа 2020 года для населения тариф на вывоз мусора составит 79,44 рубля (было 89,27 рубля) на 1 человека в месяц - в Северной зоне и 74,44 рубля (было 86,62 рубля) - в Южной зоне.