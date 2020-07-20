ЖКХ

Горячая вода появится в доме на улице Леона Поземского в Пскове впервые за два года

В ближайшее время на улице Леона Поземского, 126 появится горячая вода, которой не было на протяжении двух лет. Об этом сегодня, 22 июля, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заявила глава города Елена Полонская.

Она рассказала, что недавно с депутатом по округу Григорием Стороненковым был проведен контрольный выезд. «Нам очень помог директор одной из управляющих компаний Андрей Тарасов. Он неделю колдовал над винтиками, чтобы хотя бы теплая вода пошла», - рассказала собеседник.

«Сейчас глава администрации города Александр Николаевич Братчиков ищет варианты, чтобы поменять теплообменник в этом доме. Люди впервые за два года получат настоящую горячую воду. А уже в следующем году, там будет проведен капитальный ремонт тепловых сетей», - рассказала Елена Полонская.