ЖКХ

В ближайшие годы 50% мусора в Псковской области будут направлять на переработку

В ближайшие годы 50% от общего объема мусора в Псковской области будет направляться на переработку. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников по итогам совещания, посвященного теме обращения с ТКО в регионе.

«К сожалению, остаются вопросы как со стороны муниципалитетов, так и со стороны самого регоператора. Тем не менее все сложности взаимодействия необходимо максимально оперативно решить в преддверии начала строительства экотехнопарка. В настоящий момент наиболее острая проблема – качество уборки мусора. Не везде она идет достаточно быстро, что нуждается в корректировке. Знаем, что "Мехуборка" умеет работать, поэтому необходимо договориться, чтобы высокие стандарты и профессионализм вашей деятельности мы видели каждый день», - прокомментировал глава региона.

В перспективе, его словам, инвестор возведет современный мусоросортировочный комплекс, который подразумевает разделение отходов на 15 различных фракций. «Ожидается, что уже в ближайшие годы 50% от общего объема мусора будет направляться на переработку», - заключил губернатор.