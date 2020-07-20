ЖКХ

Дом рядом с новой больницей отремонтируют в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с жильцами многоквартирного дома по улице Тенистой в Великих Луках, недалеко от которого возводится инфекционная больница. Сегодня, 28 июля, глава региона находится в городе с рабочим визитом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Важно, чтобы при строительстве (новой больницы - от ред.) интересы жителей были соблюдены», - заявил глава региона и уточнил, какие проблемы и пожелания есть у великолучан. Горожане ответили, что считают свой дом аварийным и предложили подумать о переселении. «Есть ли смысл вкладывать деньги в ремонт нашего дома. У дома много проблем, чтобы заниматься ремонтом», - прозвучало в ходе встречи. «Есть, потому что переселить не можем по закону», - пояснил губернатор.

«Дышать из-за плесени невозможно, первый этаж подъезда постоянно затапливает», - заметили жильцы. Глава Великих Лук Николай Козловский сообщил, что уже в этом году начнется обновление системы канализации, также он пообещал газификацию дома. Кроме того, до октября будет отремонтирована кровля.