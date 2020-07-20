ЖКХ

11 тысяч евроконтейнеров установил регоператор в Псковской области

С 1 января 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области ООО «Экопром» установил порядка 11 тысяч евроконтейнеров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, они пришли на смену старым железным мусорным бакам.

Евроконтейнеры соответствуют высоким стандартам качества и санитарно-эпидемиологическим требованиям. В числе их преимуществ:

- большая вместительность – объем контейнера составляет 1,1 м3;

- наличие крышки – исключает распространение запаха, а также возможное рассыпание отходов по территории;

- устойчивость к различным погодным условиям (контейнеры могут применяться при температуре от -40 до +60 oC, без проблем переносят воздействия атмосферных осадков);

- сохранение первоначального внешнего вида на протяжении долгого времени;

- низкий вес, наличие специальных колесиков и кронштейнов захвата для оптимизации обслуживания.

Напомним, что за содержание и оборудование контейнерных площадок отвечает местная администрация. Схемы площадок для накопления ТКО на территории сельских поселений формируются исходя из численности обслуживаемого населения, пользующегося контейнерами, и нормативов накопления ТКО.