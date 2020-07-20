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Взносы на капремонт компенсируют семьям военнослужащих

29.07.2020 08:25|ПсковКомментариев: 1

Члены семей погибших военнослужащих получили право на компенсацию расходов по уплате взносов на капитальный ремонт. Такое постановление правительства вступает в силу 29 июля.

Документ касается семей военных, проходивших службу по контракту и погибших или умерших после увольнения по достижению ими предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. При этом общая продолжительность их военной службы должна быть 20 лет и более. Семьям таких военных будут компенсировать расходы по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, сообщает «Парламентская газета».

Право 50-процентной компенсации взносов на капремонт имеют инвалиды 1-2 группы, чернобыльцы, ветераны боевых действий, участники ВОВ, собственники жилья, достигшие 70 лет, ветераны труда. Полностью компенсируют взносы Героям России, Советского Союза, полным кавалерам Ордена Славы, собственникам жилья старше 80 лет, если они живут одни или с неработающими пенсионерами или инвалидами 1-2 группы.

Теги: #капремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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