ЖКХ

Сергей Пайст о понижении тарифов на вывоз ТКО и организации сбора мусора

Представляем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Гостем студии стал директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст.

Ведущий Алексей Овчинников обсудил с ним ход реализации реформы в сфере обращения с ТКО в регионе и ее материально-техническое обеспечение. Также гость студии рассказал о том, не повлияет ли на качество услуг регоператора снижение тарифа на вывоз мусора, о взаимоотношениях с контролирующими органами и планах по дальнейшей реализации «мусорной» реформы.

Алексей Овчинников: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове программа «Гайд-парк» - это территория, где мы открыто говорим на самые разные темы. В студии ведущий Алексей Овчинников. У нас в гостях директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст. Сергей, Добрый день.

Сергей Пайст: Здравствуйте.

Алексей Овчинников: Понятно, что сейчас одна из самых животрепещущих тем, которую все обсуждают, у нас нечасто такое бывает, это снижение тарифов. Не будем в тысячный раз спрашивать, почему и как это произошло, уже, наверное, это все понятно. Вопрос теперь другой: как это все отразится на деятельности регоператора? Не ухудшится ли качество услуги от того, что тариф понижен?

Сергей Пайст: Обязательства, которые региональный оператор на себе несет, в том числе и по организации транспортировке и размещению отходов, никуда не денутся. Ничего измениться в этой ситуации не должно. Я хочу отметить, что тариф на услугу по обращению с ТКО - это новая тема для всех, не только в Псковской области. С 2018 года все регионы вошли в реформу и установление тарифа было в качестве некой пробной версии, даже с учетом всех методических указаний. Сегодня остается достаточно много вопросов с точки зрения установления тарифов. Все эти вопросы озвучены на уровне правительства. На сегодняшний день достаточно много пробелов, и вопросы, например, к контролирующим органам имеет и сам регоператор. Нам бы тоже очень хотелось, чтобы тарифная политика была понятной на всех уровнях, и органам исполнительной власти в лице комитета по тарифам, и федеральной антимонопольной службе. Конечно, все эти процессы отнимают время и силы. У нас много текущих задач и вопросов. Мне бы хотелось, чтобы в ближайшие год-два установление тарифов было простым, понятным, единым на федеральном уровне, форматом. Я думаю, что мы к этому придем.

Алексей Овчинников: Я напомню тем, кто пропустил эту новость: с 1 августа для жителей Псковской области услуги регионального оператора по обращению с ТКО станут дешевле. В оставшиеся 5 месяцев этого года предельный единый тариф на услуги «Экопром» в зоне деятельности зоны №1 (Север) составит 662 рубля 3 копейки за кубометр, а по зоне деятельности №2 (Юг) - 632 рубля за кубометр. Таким образом, на севере мы будем платить 79,44 рублей в месяц, на юге 74,44 рубля ежемесячно. Немножко отличаются цены для тех, кто живет в небольших населенных пунктах, там 55,2 рубля в северной зоне и 51,7 в южной. Насколько я понимаю, комитет принял решение на 12% снизить тариф.

Сергей Пайст: Наверное. Суть вопроса заключается в том, что при установке тарифа ест очень важный документ, который лежит в основе - это территориальная схема. Сергей Сергеевич Грахов (председатель областного комитета по строительству и ЖКХ - ПЛН) говорил, что она в ближайшее время будет проходить корректировку. Это действительно важный документ для региона, для реформы, регоператора и для нашей жизни. Помимо того, что он регулирует определенные потоки отходов, в нем учитывается наличие мест накоплений и объемы тех отходов, которые образуются в тех или иных муниципальных образованиях. Ни для кого не секрет, что в таком объеме, в котором сегодня вывозит отходы регоператор, никто никогда в жизни не обслуживал. Соответственно, если никто не обслуживал, то мы понимаем, что и объем отходов никто не учитывал, который образуется на территории Псковской области. Те цифры, которые были приняты когда-то в 2016 году, как некая точка отсчета по объему образования отходов, она не является полной картиной Псковского региона. Когда все эти корректировки произойдут, я уверен, что это будет в ближайшее время, мы можем получить совсем другую картину с точки зрения понимания того, каков объем отходов, сколько раз до какого места нужно доехать и так далее. Сложность расчета тарифа присутствует. Первый год был установочным и достаточно сложным для всей страны и для реформы, второй год - это выход на более системную работу. В ближайшие год-два вопрос устаканится.

Алексей Овчинников: Мы же не единственные такие, еще есть регионы, где тариф был скорректирован. Это не наш местный эксклюзив?

Сергей Пайст: Регионов, где корректируются тарифы достаточно много. Есть, к сожалению, и такие регионы, где регоператоры не смогли выдержать дисбаланс дебета и кредита и прекратили свою деятельность. В этих зонах объявлялись новые конкурсы, устанавливались новые тарифы и так далее. При появлении новых объектов размещения или обработки, каких-то дополнительных логистических маршрутов на тариф идет дополнительная нагрузка. Все эти вещи отражаются в территориальной схеме, поэтому она является ключевым документом для установления тарифа.

Алексей Овчинников: Не могу не отметить, что наши антимонопольщики настаивают на еще большем снижении тарифа, хотя в других регионах было гораздо меньшее снижение, чем у нас. Тем не менее говорят, что есть еще куда подвигать тариф. Окончательное решение будет принимать головной офис ФАС. Наверняка это заставляет вас находиться в неком треморе, ведь пока вопрос не совсем устаканился.

Сергей Пайст: На протяжении года наше управление погрузилось в проблематику реформы и разбирается во всех тонкостях и нюансах. Я уверен, что всем хочется максимально погрузиться, и мы готовы помогать разбираться в этом. Если говорить про дополнительные изменения, то мы понимаем, что, в целом, от нас ничего не зависит. Наша задача — это заниматься оказанием услуги: работать с транспортными компаниями, чтобы они своевременно до всех доезжали, заниматься сбором денежных средств, заниматься судебными процессами, взыскивать средства и отправлять их в адрес организаций, которые являются нашими контрагентами по исполнению контрактов и размещению отходов. Мы видим это, как наши основные задачи. Если говорить про другие регионы, то у нас более 200 регоператоров по стране, тарифы разнятся от 300 до 1500 рублей за один кубический метр. Присутствуют труднодоступные территории. Есть масса вопросов, и никакого единого усредненного механизма, принятого на федеральном уровне, нет. Мне кажется, что было бы удобно, и с самого начала об этом говорил президент, что тарифы установлены с большим разбросом, не очень понятно, как это происходит. Я уверен, что как раз по поручению президента федеральная антимонопольная служба РФ начала погружаться в эти процессы, чтобы разобраться. Понятно, что меры предприняты контролирующим органом здесь и сейчас, но я говорю о стратегическом будущем. Хотелось бы, чтобы на уровне министерства природных ресурсов или Минстроя, правительства была разработана методика по установлению тарифа, которая просто и понятно могла быть интегрирована в любой регион, и никаких вопросов бы к ней не возникало. Достаточно большой объем законодательной базы предусматривает установление тарифов, ты вроде бы все это выполняешь, а в итоге может получиться, что все это не работает, к сожалению.

Алексей Овчинников: Пусть тогда этот вопрос решают профильные министерства. А мы с вами поговорим непосредственно о вашей работе - материально-технической базе. Видел новости на вашем сайте о том, что красивая новая спецтехника, парк замечательный и самый разнообразный. На текущий момент вам достаточно текущего парка, хватает ли машин, контейнеров, все ли хорошо?

Сергей Пайст: По контейнерам достаточно сложная отдельная история. Хочу отметить, что с учетом снижения тарифов, в том числе, с 2019 года была изъята сумма на контейнерный парк. Фактически все контейнеры, которые устанавливает компания «Экопром» в течение 2018-2019 года - это, на сегодняшний день, пока благотворительность. Возможности любого регоператора не безграничны, а когда эти суммы ликвидировали из тарифа... Да, они будут перенесены, скорее всего, на 2021 год, но я могу предположить, что половина этого контейнерного парка, который был установлен, просто уже исчезнет. Контейнеры регулярно ломаются, сгорают, их воруют.

Алексей Овчинников: Я вижу, что их жгут, переворачивают, вандалят.

Сергей Пайст: Конечно. Поэтому у нас есть ограничения, не более 1% мы можем потратить на контейнеры, если говорить о неком количественном показателе - это примерно 500 контейнеров. Что такое 500 контейнеров? Для примера, ими можно обеспечить примерно два муниципальных образования района, не города.

Алексей Овчинников: Это примерно 1% от всех муниципалитетов.

Сергей Пайст: На сегодня наш контейнерный парк составляет порядка 11 тысяч емкостей различного объема. На мой взгляд, нужно еще порядка 5-6 тысяч контейнеров для Псковской области, чтобы закрыть сегодняшнюю потребность. Это достаточно приличный объем, сумма данных вложений с учетом доставки составит около 65-70 млн. Если разбираться в цифрах, то такой объем денежных средств, даже с учетом соглашения на 10 лет, за весь период невозможно выбрать. Есть ряд возможностей регионов и управляющих компаний, которые самостоятельно обеспечивают контейнерный парк, как общедомовое имущество, например, либо органы местного самоуправления их приобретают. Такие примеры есть. Я думаю, что наш регион тоже вопрос этот обсуждает, ищет возможности изыскать средства на контейнерный парк. Но дело не только в этом, контейнерные площадки должны быть до конца определены, оборудованы соответствующим образом.

Алексей Овчинников: Насколько сейчас закрыт этот вопрос?

Сергей Пайст: У нас есть достаточно большой объем маршрутов по мешковому сбору. С одной стороны, идея понятная и хорошая, но, с другой, до конца не отработанная. Очень часто я наблюдаю, когда по понедельникам есть вывозы из каких-то определенных деревень, стоят мешки — их вывозят, а на следующий день — во вторник люди опять выставляют мешки. У меня возникает вопрос, зачем? Вывоз будет только через неделю, зачем выставлять? А потом мы получаем в средствах массовой информации всевозможные сообщения о том, что вы не вывозите, а тут собаки, лисы и прочие дикие животные. Если выставлять эти мешки за неделю, никто не будет их увозить. Есть же график. На мой взгляд, все должно работать немножко иначе. Даже если у тебя мешковой сбор, даже если ты рассчитываешь все по нормативам, нужно у себя иметь какую-то емкость, какая бы она не была, с закрытой крышкой, пусть даже она находится на какой-то дороге и спокойно там стоит. Не так все просто и быстро. Безусловно, это процесс, даже вопрос мусора внутри дома — это вопрос индивидуальный. Сегодня нет какого-то стандарта или примера для подражания. Мне кажется, он должен быть. Очень часто возникают вопросы раздельного сбора. Для того, чтобы раздельный сбор действительно правильно работал, каждый человек должен понимать цену ошибки и то, что будет, если он положит в бак какой-то другой вид отходов. Пока этого не происходит. Конечно, в условиях тех событий, которые произошли в мире и происходят по сегодняшний день по пандемии, весь мир научился носить маски за месяц. Сколько для этого потребовалось работы средств массовой информации. Сначала всем было это сложно принять, но сегодня никаких проблем нет. У каждого в машине есть маски. Выходят на заправку, слушают требования продавцов.

Алексей Овчинников: То есть, с раздельным сбором мусора, мы не доработали в информационном плане.

Сергей Пайст: Мне кажется, что это не вопрос раздельного сбора мусора, а вопрос изменения сознания и отношения к теме экологии и нашего будущего. Суть не совсем в том, чтобы просто избавиться от мусора. Главный вопрос — что останется нашим детям, внукам и следующим поколениям после нас. Как сказал один мой друг, вопросы о том, как правильно выбросить мусор и что с ним сделать — это вклад в будущее. Вопрос тяжелый, но ничего невозможного нет. Наверное, со временем в нашей стране к людям придет понимание, как обращаться с мусором. Это вопрос не регионального оператора или конкретного региона, или органов власти. Это вопрос государственной политики, прежде всего. Сейчас разрабатывают проект по раздельному сбору, насколько я знаю, думаю, каким образом это должно учитываться, считаться. Какие-то шаги должны быть на законодательном уровне, на уровне страны, а мы — регоператор и органы власти должны подхватывать и реализовывать на месте.

Алексей Овчинников: У нас местные жители не перестают спрашивать, почему мы платим больше, если до сих пор нет раздельного сбора мусора. Получается, что ждем государственной политики?

Сергей Пайст: Вопрос насчет большей оплаты - очень риторический, ведь кто-то платит меньше. Например, кто-то раньше проживал в трехкомнатной квартире один и платил в два с половиной раза больше, чем сейчас.

Алексей Овчинников: Началось лето, все поехали на дачи и возникла проблема вывоза ТКО из садоводческих товариществ. На сегодняшний день она решена?

Сергей Пайст: Садоводческие товарищества - это прежде всего юридические лица, а не просто площадки, которые вывозятся, как у многоквартирных домов. Поэтому бывает, что там скапливаются заявки, которые поступают в одномоментном порядке, происходят какие-то переносы дней вывоза. Но, по большому счету, сегодня проблем с этим нет. Гораздо больше было проблем, пока люди сидели дома, тогда объем отходов очень сильно вырос. Мы отмечаем увеличение объема крупногабаритного мусора. Очень много людей, которые приняли решение сделать капитальный ремонт, обновить мебель. Очень много отходов. Честно говоря, в прошлом году такого количества отходов я не замечал, его не было.

Алексей Овчинников: А вывоз крупногабаритного мусора нужно же отдельно заказывать?

Сергей Пайст: Нет, существует определенный график вывозов, есть взаимоотношения с управляющими компаниями. К сожалению, в Пскове и Великих Луках с управляющими компаниями не сказать, что отношения на 100% хорошие, партнерские и деловые. В большинстве случаев УК сформулировали такую позицию, что раз мы занимаемся сбором денежных средств, то и все проблемы с мусором, это ваши проблемы. На самом деле, это не так, самоустраниться не получится. Мы все работаем в коммунальной сфере и это наше общее дело - благополучие людей, которые живут в нашем регионе.

Алексей Овчинников: А кто должен нашим управляющим компаниям сделать «а-та-та»?

Сергей Пайст: Мы всегда готовы собираться и обсуждать наши взаимоотношения на любой площадке. Раньше такой площадкой было управление городского хозяйства в Пскове. Сейчас пока устраивать такие совещания нет возможности. Я думаю, что в ближайшее время будет инициатива, чтобы хотя бы тезисно, взять основные проблемы, и разобрать их с каждой управляющей компанией. Конечно, все действуют в рамках закона, постановлений правительства и прочих законодательных актов. Все очень любят обращать на это внимание, но не все можно прописать в законах, что касается нашей жизни, иногда решения нужно находить совместно. Мы готовы к этому.

Алексей Овчинников: Что у нас с труднодоступными территориями? Я знаю, что вы теперь вывозите мусор с наших островов в Псковском озере.

Сергей Пайст: Нет такого понятия «теперь». С 2018 года мы уже начали регулярный вывоз отходов с острова Залита.

Алексей Овчинников: То есть, там был вопрос только в несанкционированной свалке?

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Сергей Пайст: Безусловно. Также у нас вывозится мусор с острова Колпино, Каменка. Пока есть вопрос по острову Белов, они пока перебазируют отходы на Залита в момент вывоза. А вообще, там есть задача, нужно решить с районом вопрос по определению места накопления. Когда оно появится, то вывоз будет непосредственно с острова. Мусор с островов вывозится регулярно, никаких проблем в этом плане нет. У нас просто была спецоперация по ликвидации несанкционированной свалки, которая находилась на острове Залита. Этот процесс происходил в июне месяце, он занял порядка трех недель, туда была привлечена различная спецтехника и целый флот для того, чтобы это доставлять с большой земли на остров.

Алексей Овчинников: Получается капиталоемкое мероприятие.

Сергей Пайст: Да, более чем. В 2018 году мы оказались на острове, когда участвовали в совместной акции с волонтерами, тогда я впервые увидел эту свалку. Мы сразу готовы были оказать содействие по ликвидации, была только проблема, связанная с наличием плавсредств, чтобы туда добраться и регулярно вывозить. В начале этого года удалось найти плавсредство и мы приняли решение, что как только будет возможность запустить этот процесс по воде, мы это сделаем. Процесс запустили в начале июня. Порой погодные условия вносили свои коррективы. Я практически в ежедневном режиме туда приезжал и смотрел, что происходит и как идет процесс. Был и град, и дождь, и ливень. Через все мы прошли.

Алексей Овчинников: А что с другими труднодоступными территориями? Сейчас, мне кажется, погода благоволит. Дороги должны были подсохнуть, может быть, до тех населенных пунктов, до которых раньше было проблематично доехать, сейчас уже можно.

Сергей Пайст: Общение с главами волостей у нас идет день-через день. Обсуждаем как момент возможности добраться, так и невозможности. Те населенные пункты, к которым сегодня можно подъехать, они включены в график и должны обслуживаться. Может быть есть какие-то сбои, но работа идет достаточно плотная, о серьезных проблемах я не слышал. Часто бывает такое, что населенные пункты находятся в графике, машина приезжает, а деревни не существует, там нет домов, либо есть такие пункты, к которым совсем не подъехать, там нет дорог. Мы понимаем, что у нас очень много населенных пунктов,у волостей достаточно скудные бюджеты, обслуживать все дороги местного значения не представляется возможным. Не везде есть возможность содержать в порядке грунтовые дороги. Хотя, я должен отметить, я и сам много езжу по области, и те грунтовые дороги, которые два года назад были в ужасном состоянии, сегодня содержатся неплохо.

Алексей Овчинников: А вы замечаете, что у нас сейчас активно чинятся дороги, реализуется нацпроект. Это облегчает вам работу? Видите результат?

Сергей Пайст: Где бы мы не оказались, хорошая дорога всегда лучше плохой. Это очевидные вещи. Конечно, когда автомобиль, который едет собирать отходы, передвигается по хорошей дороге, значит его срок эксплуатации увеличивается. Это означает, что проблем с каким-то экстренными поломками и ремонтами будет меньше. Мне хочется поблагодарить администрацию Псковской области за то,что она находит возможность и средства, чтобы реализовывать здесь эти проекты. Это замечательно.

Алексей Овчинников: Насколько вам мешают активные дорожные работы, которые проводятся в городе?

Сергей Пайст: Сложно выполнять графики и заявки, особенно по юридическим лицам, так как они очень четкие. Достаточно часто я вижу наш контролирующий отдел, который составляет акт о невозможности проезда из-за перекопанной дороги, перекрытого движения. Это вносит свои коррективы, понятно, что нужно немного потерпеть, зато потом будем все пользоваться прекрасными дорогами. Приходится находить другие возможности, менеджеры созваниваются с клиентами, устанавливают какие-то другие дни. В любом случае, я за дороги, мы потерпим и справимся.

Алексей Овчинников: А сами люди же тоже периодически мешают работам, например, преграждают контейнеры машинами. Это какая-то непобедимая ситуация?

Сергей Пайст: Это происходит очень часто, в большинстве случаев в Пскове и Великих Луках. У нас написано краской на стене или дороге: «не паркуйте машины», но это ничего не дает. Поэтому обязанность управляющей компании — это обеспечить подъезд. Каким способом и образом? Здесь есть разные варианты. Я видел, как выставляют ограждение или столбы, когда машина не может подъехать, но можно оттуда выкатить бак. Хочу отметить следующее, если быть честным, то мусорные площадки внутри двора — это история, которую нужно менять. Это неудобно, заставляет машины крутиться по дворам, создавать дополнительную нагрузку на дорожное покрытие, да и, в целом, контейнеры в центре двора - это некий дискомфорт, особенно летом. На мой взгляд, стоит выносить эти площадки за дома, где есть дорога. Если посмотреть, во всей Европе все контейнеры стоят либо на дороге, либо рядом с дорогой. И ничего страшного, машина останавливается на аварийке, все спокойно стоят за ней, ждут, пока она выполнит свою работу. Во дворы никто не заезжает.

Алексей Овчинников: Этот вопрос нужно решать на уровне жильцов, управляющих компаний или законодательства?

Сергей Пайст: Наверное, нужно менять и законодательство, и предусмотреть возможности. Даже с учетом строительства новых домов. Посмотрите, новые дома строятся точно также - все контейнерный площадки находятся внутри. Это комплекс проблем и вопросов, которые требуют решения. Реформа запустилась, но, в любом случае, вопросов масса. Эти проблемы известны всем на всех уровнях, поэтому, я думаю, что постепенно они будут решаться. А вообще, если говорить о решениях на месте, то собственники многоквартирных домов вместе с управляющей компанией могут проголосовать и вынести контейнерную площадку, оборудовать ее и спокойно наслаждаться тихим, уютным двором и чистотой.

Алексей Овчинников: И вам хорошо, и собственникам хорошо. Полчаса пролетели незаметно. Вопросов еще очень много. В следующий раз будет интересно с вами обсудить платежную дисциплину в связи со снижением тарифа. Ждем вас снова у нас в студии. До свидания.

Сергей Пайст: Спасибо, до свидания.