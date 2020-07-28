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Не Псков, а Сайлент Хилл какой-то – горожан поразил двор на улице Горького

01.08.2020 12:25|ПсковКомментариев: 2

Пскович выложил в соцсети ВКонтакте фотографии двора на улице Горького, 43-45, чтобы показать в каком ужасном состоянии здесь находится дорога. «Когда эти озера закатают? В ямы проваливается даже мусоровоз, что уж говорить о легковушках», - написал он в группе «Инцидент Псков».


Фото: Владимир Петров, «Инцидент Псков», ВКонтакте

Однако других пользователей впечатлила общая удручающая картина двора, включая состояние домов. «Какие дома - такая и придомовая территория», - написала одна из участниц дискуссии.

«Это не Псков, это Сайлент Хилл какой-то», - присовокупила еще одна участница беседы.

Нашлись и те, кто поспешил поделиться советами, как исправить ситуацию. «Может для начала оторвать зад от дивана и написать претензию в домоуправление? Не отреагировали - пиши во все инстанции и прокуратуру на бездействие», - призвал местный житель. При это он сообщил, что в соседнем доме сменилось несколько домоуправлений, и ни одно из них ничего не сделало для собственников. Однако за счет бюджета города там хотя бы удалось отремонтировать кровлю и фасад.

«Так, делают город, и до вас доберутся», - добавила оптимизма еще одна псковичка.

Теги: #благоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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