ЖКХ

Общероссийскую систему по обращению с отходами утвердят к концу года

Федеральная схема обращения с отходами будет утверждена к концу 2020 года. Как рассказали «Известиям» в ОНФ, схема будет дополнена расчетами о снижении платы благодаря межрегиональному взаимодействию, которое позволит оптимизировать логистику.

Федеральная схема создается в рамках так называемой «мусорной реформы», следуя которой регионы выбрали схему вывоза отходов и платы за него. В единой госсистеме собирают информацию обо всех объектах инфраструктуры, связанных с захоронением, утилизацией и переработкой мусора.

В ОНФ считают необходимым дополнить схему. Как рассказал изданию эксперт тематической площадки «Экология» движения Александр Коган, в ней должны появиться более полные характеристики полигонов - в том числе данные о том, соответствуют ли они требованиям законодательства, оборудованы ли системами видеонаблюдения и контроля на въезде и выезде.

«Кроме того, сейчас в схеме нет сведений об источнике данных по объему образования мусора, а также информации о возможности расширения мощности объектов размещения и переработки», - пояснил он.

В Минприроды поддержали инициативу включения дополнительных сведений в федеральную схему обращения с отходами.