ЖКХ

Центры обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт» возобновили работу

С 3 августа возобновили очное обслуживание центры обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Псковэнергосбыт».

Возобновили обслуживание по следующим адресам:

Псков, проспект Октябрьский, 27

Печоры, улица Юрьевская, 8а

Гдов, Поличенский переулок, 7

Струги Красные, улица Крестьянская, 9

Плюсса,улица Гнаровской, 33

Палкино, улица Рабочая, 7а

Великие Луки, улица Пионерская, 9

Новосокольники, улица Речная, 15

Невель, улица Ленина, 2

Усвяты, улица Велижская, 11

Кунья, переулок Дзержинского, 7

Опочка,улица Красных командиров, 2

Себеж, улица Ленинская, 51а

Идрица, улица Гагарина, 1а

Пустошка, улица Лазарева, 18

Красногородск, улица Советская, 20а

Остров, улица Ветеранов войны, 11б

Пыталово, улица Красноармейская, 36

Порхов, улица 25 Октября, 3

Дно, улица Володарского, 5

Дедовичи, улица Новая, 2а

Бежаницы, улица Смольная, 24

Новоржев, улица Карла Маркса, 9а

Пушкинские Горы, улица Ленина, 18

Локня, площадь Ленина, 2

АО «Псковэнергосбыт» напоминает о важности соблюдения необходимых мер безопасности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Рекомендует по возможности использовать онлайн-сервисы проведения платежей.

Оплатить за потребленную электрическую энергию онлайн, без риска для здоровья можно на официальном сайте организации или через личный кабинет потребителя.