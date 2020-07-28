Центры обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт» возобновили работу

С 3 августа возобновили очное обслуживание центры обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Псковэнергосбыт».
Возобновили обслуживание по следующим адресам:
- Псков, проспект Октябрьский, 27
- Печоры, улица Юрьевская, 8а
- Гдов, Поличенский переулок, 7
- Струги Красные, улица Крестьянская, 9
- Плюсса,улица Гнаровской, 33
- Палкино, улица Рабочая, 7а
- Великие Луки, улица Пионерская, 9
- Новосокольники, улица Речная, 15
- Невель, улица Ленина, 2
- Усвяты, улица Велижская, 11
- Кунья, переулок Дзержинского, 7
- Опочка,улица Красных командиров, 2
- Себеж, улица Ленинская, 51а
- Идрица, улица Гагарина, 1а
- Пустошка, улица Лазарева, 18
- Красногородск, улица Советская, 20а
- Остров, улица Ветеранов войны, 11б
- Пыталово, улица Красноармейская, 36
- Порхов, улица 25 Октября, 3
- Дно, улица Володарского, 5
- Дедовичи, улица Новая, 2а
- Бежаницы, улица Смольная, 24
- Новоржев, улица Карла Маркса, 9а
- Пушкинские Горы, улица Ленина, 18
- Локня, площадь Ленина, 2
АО «Псковэнергосбыт» напоминает о важности соблюдения необходимых мер безопасности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Рекомендует по возможности использовать онлайн-сервисы проведения платежей.
Оплатить за потребленную электрическую энергию онлайн, без риска для здоровья можно на официальном сайте организации или через личный кабинет потребителя.