ЖКХ

В России хотят установить срок добровольной оплаты задолженности по вывозу мусора

Для российских ТСЖ и ЖСК предлагают установить предельный срок, в течение которого они смогут добровольно погасить долг, образовавшийся по оплате за вывоз мусора. Это необходимо, чтобы предотвратить разрыв договора ресурсоснабжающей организацией в одностороннем порядке. Такой законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть в осеннюю сессию.

Сегодня законодательно не закреплена возможность применения исключения о полном погашении управляющей организацией, ТСЖ или ЖСК задолженности при отсутствии судебного акта, подтверждающего ее. Даже если должник признал задолженность, например, по акту сверки. Жилищный кодекс Российской Федерации в действующей редакции не дает ответа на такой вопрос на вопрос, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сообщает «Парламентская газета».

Поэтому если решение суда ещё не вступило в законную силу, то привязывать какие-либо последствия к этому решению неверно. Чтобы устранить этот недостаток, авторы документа предлагают установить предельный срок, в течение которого должник имеет право полностью погасить задолженность. Он может сделать это для предотвращения отказа ресурсоснабжающей организации в одностороннем порядке от исполнения договора — без привязки к решениям судов.

Помимо этого, законопроект предполагает, что перейти на «прямые» договоры можно будет прямо с даты, указанной в соответствующем решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Пока законодательство предписывает установление даты перехода, но на практике возникают случаи, когда решение о переходе на «прямые» договоры общим собранием принято, а сама дата не установлена.