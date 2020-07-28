ЖКХ

Ярко-желтый дом получили жители Куньи после капитального ремонта

В многоквартирном доме №15 по улице Больничной в Кунье состоялась приемка работ по капитальному ремонту фасада, выполненных в рамках реализации региональной программы капитального ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Специалисты подрядной организации ООО «Малая Механизация» в ходе капитального ремонта произвели штукатурку стен, нанесение шпатлевки, грунтовки, окраску стен; устройство новой отмостки дома; установку новых пластиковых окон в подъездах, установку новой двери в подъезд, ремонт цоколя, устройство козырьков над входами в подъезды.

Все работы выполнены с опережением сроков, указанных в договоре.

Собираемость взносов на капремонт по данному дому составляет 95.12%.

Отметим, органы местного самоуправления при составлении списка домов для включения в краткосрочные планы капитального ремонта отдают приоритет тем домам, где высокая собираемость взносов.