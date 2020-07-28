ЖКХ

Псковичей призывают не выкидывать обычный мусор в контейнеры для крупногабаритных отходов

Во многих дворах Пскова для сбора крупногабаритных отходов установлены 8-кубовые контейнеры. При их отсутствии накопление КГО осуществляется на специальной площадке, либо рядом с местом накопления твердых коммунальных отходов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора.

Однако зачастую в бункерах для КГО и рядом с ними оказываются отходы, которые нужно складировать только в контейнеры для ТКО. Так, в 8-кубовый контейнер на улице Гецентова, 9 в Пскове вместо крупногабаритного мусора выбрасывают обычные мешки с ТКО. Встречаются и случаи складирования в бункеры строительного мусора, вывоз которого не входит в обязанности регионального оператора.

Напомним, крупногабаритные отходы (КГО) – мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др., размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Размещать их нужно в специальном контейнере или на площадке для накопления ТКО, либо рядом с контейнерной площадкой. КГО вывозят спецтранспортом на основании мониторинга, проводимого специалистами регоператора, и заявок, поступающих от управляющих компаний.