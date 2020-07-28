ЖКХ

Увеличить скидки на услуги ЖКХ для некоторых семей могут в России

В России предложили увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Соответствующее предложение было направлено в правительство председателем Национального родительского комитета, членом Общественной палаты России Ириной Волынец, передает RT.

В своем обращении общественница просит кабмин увеличить минимальную скидку на ЖКХ для таких семей до 50%, а для семей, в которой есть десять и больше детей, — до 70%.

Волынец считает, что данная мера будет своевременной и нужной для поддержки семей с детьми, особенно в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, общественница просит правительство рассмотреть возможность вообще не взимать плату за ЖКХ с тех семей с детьми (независимо от фактора многодетности), в которых родители остались без работы из-за пандемии, до момента их трудоустройства.