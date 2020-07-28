ЖКХ

«Пыталовские теплосети» задолжали 17 млн рублей

В деятельности МП «Пыталовские теплосети» выявлены нарушения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Нарушения выявлены Пыталовской районной прокуратурой в результате проведенной проверки, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

На момент проверки общая сумма кредиторской задолженность муниципального предприятия составила более 13 миллионов рублей, в том числе задолженность перед ОАО «Псковэнергосбытом» за электрическую энергию в размере более 5 миллионов рублей. При этом общая сумма дебиторской задолженности составляет 17 миллионов рублей, в том числе задолженность населения.

Несмотря на наличие дебиторской задолженности, меры для ее устранения предприятием не принимаются, что влечет ухудшение финансового положения, увеличение задолженности, и как следствие, нарушение прав граждан на получение жилищно-коммунальных услуг.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора МП «Пыталовские теплосети» внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.

По результатам рассмотрения представления деятельность по взысканию задолженности муниципальным предприятием активизирована.