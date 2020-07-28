ЖКХ

Строительный мусор в контейнере для крупногабаритных отходов может повредить спецтехнику

В адрес регионального оператора по обращению ТКО продолжают поступать сообщения о нарушениях правил обращения с отходами и благоустройства. Зачастую в контейнерах сотрудники мусоровывозящих компаний фиксируют складирование мусора, вывоз которого не входит в обязанности регоператора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Мехуборки».

Так, в Пскове на улице Некрасова, 23 в 8-кубовом контейнере для крупногабаритных отходов обнаружили строительный мусор. Для вывоза емкостей такого объема используется специальная техника, оснащенная подъемным механизмом, который может выйти из строя при перегрузе. Другими словами, если контейнер забит кирпичами и бетоном, мусоровоз может выйти из строя. Это приведет не только к ущербу компании, но и к срыву графиков вывоза отходов.

В связи с этим напоминаем, что в зоне ответственности регионального оператора находится только вывоз твердых коммунальных отходов, к которым относится мусор, образующийся в жилых помещениях в процессе потребления гражданами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства. ТКО являются и крупногабаритные отходы, например, мебель, бытовая техника - именно для их складирования предназначены 8-кубовые контейнеры. Другой мусор в бункеры выбрасывать недопустимо.

Вывоз строительного мусора на территории Псковской области осуществляется в рамках отдельных договоров с организациями, имеющими лицензию на транспортировку и захоронение отходов.