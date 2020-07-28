ЖКХ

Администрацию Печорского района призвали ускорить темпы подготовки к отопительному сезону

Заместитель губернатора Псковской области Василий в сопровождении главы Печорского района Сергея Тарасика и директора «Печорских тепловых сетей» Николая Козлова посетил котельную № 11, расположенную в деревне Ротово Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Сооружение построено в 1995 году, в нем располагается установка на газовом топливе мощностью 1,892 Гккал. Посредством ее работы осуществляется отопление жилого фонда деревни, в которой проживают порядка 470 человек. Оборудование котельной находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет «Печорским тепловым сетям» осуществлять теплоснабжение в штатном режиме. В частности, срочной замены требует топливный котел.