ЖКХ

Жительница Пушкиногорского района поблагодарила «Мехуборку» за помощь школе

Жительница Пушкиногорского района Татьяна Федотова поблагодарила работников ООО «Мехуборка Псков», вывозивших ТКО 8 августа из села Велье, за оказанную помощь Велейской основной общеобразовательной школе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора.

«Помогли выгрузить мусор из железного контейнера, причем вручную. Перевезли контейнер пластиковый ваш от одного здания к другому и помогли установить. Очень вежливые и отзывчивые люди. У нас в школе одни женщины, и нам было бы не справиться. А скоро приемка школы. Ещё раз им огромное спасибо», — написала Татьяна Федотова в адрес регоператора.