ЖКХ

Общественный пресс-центр ПЛН: Капремонт в Псковской области в условиях пандемии

В среду, 12 августа, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная деятельности Фонда капительного ремонта Псковской области.

Сколько домов в Псковской области отремонтированы с начала реализации региональной программы капитального ремонта? Как реализуется краткосрочный план реализации региональной программы капремонта в этом году? В каких районах больше всего пройдет ремонтов в 2021-м? С какими трудностями столкнулся региональный оператор - Фонд капитального ремонта в период пандемии? Отразился ли коронавирус на платежной дисциплине? Какая сумма взыскана с должников в судебном порядке?

Если дом не вошел в краткосрочный план, но остро нуждается в капитальном ремонте, что нужно предпринять собственникам? Сколько специальных счетов открыто в Псковской области? Можно ли в настоящее время собственникам дома принять решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете? Законно ли при покупке квартиры, в которой есть долг за капитальный ремонт от предыдущего собственника, выплачивать его долг?

На эти вопросы мы попросим ответить генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктора Иващенко.

Дата проведения: 12 августа. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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