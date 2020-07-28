ЖКХ

Мусорный контейнер появился в деревне Пески Псковского района

Мусорный контейнер установило ООО «Экопром» в деревне Пески Завеличенской волости Псковского района. Бак был размещен на въезде в деревню сразу после завершения строительства контейнерной площадки, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Место накопления определил и оборудовал орган местного самоуправления. Площадка возведена за счет средств муниципального образования, она соответствует всем нормам СанПина.

Вывоз ТКО из данного контейнера будет осуществлять ООО «Мехуборка Псков» по понедельникам и субботам.

Всего в Псковском районе установлены более 300 контейнеров. Услугой по обращению с ТКО охвачен 91 населенный пункт.