ЖКХ

В Пскове сменят подрядчика по капремонту жилого дома на Рижском проспекте

В Пскове сменят подрядную организацию по капитальному ремонту жилого дома №14 по Рижскому проспекту. Об этом рассказал директор регионального оператора – Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко 12 августа на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что в многоквартирном доме выполнялись работы по укреплению фундамента, также необходимо было выполнить работы по трещинам. Кроме того, в доме еще не выполнены работы по элементам теплоснабжения канализации и водоснабжения.

По словам Виктора Иващенко, часть работ можно сделать сейчас, а теплоснабжение, скорее всего, отремонтируют в 2021 году.

Виктор Иващенко отметил, что в целом проблема недобросовестных подрядчиков существует. Фонд капитального ремонта старается относиться к подрядным организациям лояльно, если задержки работ вызваны объективными причинами. По словам руководителя фонда, ряд хороших бригад уехали на заработки в Белоруссию. Дома, в основном, ремонтируют, псковские строительные организации.