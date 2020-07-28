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В Гдовском районе наихудшие показатели по собираемости взносов на капитальный ремонт

12.08.2020 13:33|ПсковКомментариев: 0

В Гдовском районе наихудшие показатели по собираемости взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщил генеральный директор регионального оператора - Фонда капитального ремонта Виктор Иващенко 12 августа на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

Общий процент собираемости составляет 80,8%. По словам руководителя фонда, хотелось бы, чтобы процент превышал 90%. Задолженность достаточно большая, она составляет 560 млн рублей. По примерной оценке, этих средств хватит на «целый год капремонтов». Используются различные способы работы с должниками. Взыскано около 11 млн рублей, за прошлые годы - 5-8 млн рублей.

По платежной дисциплине самые лучшие показали:.

  • Новосокольнический район - 90,61 %;
  • Пустошкинский район - 86,73 %;
  • Порховский район - 86,35 %;
  • Псков - 85,22 %;
  • Локнянский район - 85,17 %;
  • Дновский район - 84,59 %;
  • Красногородский район - 84,20 %;
  • Бежаницкий район - 84,09 %;
  • Пушкиногорский район - 81,18 %;
  • Новоржевский район - 81,09 %;
  • Куньинский район - 80,72 %;
  • Усвятский район - 80,52 %.
  • Великие Луки - 80,07 %;

В целом из 26 районов Псковской области процент собираемости ниже 65 % составил только в 4 районах области:

  • Гдовский район - 34,06 %;
  • Себежский район - 55,72 %;
  • Опочецкий район - 61,12 %;
  • Струго-Красненский район - 63,48 %.

По словам Виктора Иващенко, основными проблемами являются недоверие населения к работе фонда капитального ремонта и качество выполняемого ремонта.

Теги: #капремонт #Гдовский район #фонд капремонта
Источник: Псковская Лента Новостей
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