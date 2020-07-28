В Гдовском районе наихудшие показатели по собираемости взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщил генеральный директор регионального оператора - Фонда капитального ремонта Виктор Иващенко 12 августа на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.
Общий процент собираемости составляет 80,8%. По словам руководителя фонда, хотелось бы, чтобы процент превышал 90%. Задолженность достаточно большая, она составляет 560 млн рублей. По примерной оценке, этих средств хватит на «целый год капремонтов». Используются различные способы работы с должниками. Взыскано около 11 млн рублей, за прошлые годы - 5-8 млн рублей.
По платежной дисциплине самые лучшие показали:.
В целом из 26 районов Псковской области процент собираемости ниже 65 % составил только в 4 районах области:
По словам Виктора Иващенко, основными проблемами являются недоверие населения к работе фонда капитального ремонта и качество выполняемого ремонта.