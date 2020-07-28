ЖКХ

В Гдовском районе наихудшие показатели по собираемости взносов на капитальный ремонт

В Гдовском районе наихудшие показатели по собираемости взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщил генеральный директор регионального оператора - Фонда капитального ремонта Виктор Иващенко 12 августа на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

Общий процент собираемости составляет 80,8%. По словам руководителя фонда, хотелось бы, чтобы процент превышал 90%. Задолженность достаточно большая, она составляет 560 млн рублей. По примерной оценке, этих средств хватит на «целый год капремонтов». Используются различные способы работы с должниками. Взыскано около 11 млн рублей, за прошлые годы - 5-8 млн рублей.

По платежной дисциплине самые лучшие показали:.

Новосокольнический район - 90,61 %;

Пустошкинский район - 86,73 %;

Порховский район - 86,35 %;

Псков - 85,22 %;

Локнянский район - 85,17 %;

Дновский район - 84,59 %;

Красногородский район - 84,20 %;

Бежаницкий район - 84,09 %;

Пушкиногорский район - 81,18 %;

Новоржевский район - 81,09 %;

Куньинский район - 80,72 %;

Усвятский район - 80,52 %.

Великие Луки - 80,07 %;

В целом из 26 районов Псковской области процент собираемости ниже 65 % составил только в 4 районах области:

Гдовский район - 34,06 %;

Себежский район - 55,72 %;

Опочецкий район - 61,12 %;

Струго-Красненский район - 63,48 %.

По словам Виктора Иващенко, основными проблемами являются недоверие населения к работе фонда капитального ремонта и качество выполняемого ремонта.