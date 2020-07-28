ЖКХ

Свыше 11 млн рублей долгов за капремонт взыскали в 2020 году в Псковской области

В 2020 году в Псковской области взыскано 11,3 млн рублей долгов по оплате взносов на капитальный ремонт. Об этом рассказал генеральный директор регионального оператора - Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко 12 августа на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Он уточнил, что 45 млн рублей долгов взыскано за предыдущие годы 2015-2020 годы.

Виктор Иващенко рассказал, что Фонду недостаточно 200 тысяч рублей, выделенных на претензионную работу для оплаты госпошлины. В связи с этим направлено обращение в комитет по финансам и комитета по ЖКХ для увеличения суммы средств. Средства на госпошлины после суда возвращаются.