ЖКХ

Новые дома в Псковской области выбирают спецсчета для сбора средств на капремонт

Новые дома, как правило, переходят на спецсчета для сбора средств на капремонт. Это позволяет проводить капремонт самостоятельно, с участием управляющей компании, выбирая подрядчика, стройматериалы, контролируя качество. Об этом 12 августа на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель регионального Фонда капремонта Виктор Иващенко.

В Псковской области 598 таких спецсчетов, большинство многоквартирных домов не выбирают такую форму сбора средств на капремонт.

Собственники помещений многоквартирного дома вправе в любое время принять решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете и копить деньги на капитальный ремонт только своего дома. При формировании фонда капремонта на специальном счете собственники вправе принимать решение о проведении капитального ремонта раньше сроков, указанных в региональной программе (но не позже указанных сроков).

Собственники помещений в 4059 многоквартирных домах (86,3 % от общего количества домов, включенных в региональную программу капитального ремонта) формируют фонд капитального ремонта на общем счете Регионального оператора.

Собственники помещений в 598 многоквартирных домах Псковской области выбрали в качестве способа формирования фонда капитального ремонта перечисление взносов на специальный счет. Владельцами 101 такого счета является региональный оператор, 24 - ТСЖ, 21 - ЖСК, 452 - управляющая организация.