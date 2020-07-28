ЖКХ

Шесть домов в центре Пскова временно останутся без горячего водоснабжения

В центре Пскова шесть домов временно останутся без горячего водоснабжения. Как сообщает сайт муниципального предприятия Пскова «Псковские тепловые сети», с 13 августа и до окончания работ будет отключена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

Октябрьский проспект, дома: 19Б, 23А, 21;

Улица Гражданская, дом 5А;

Улица Металлистов, дома: 14, 16.

Отключения горячего водоснабжения связано с проведением ремонтных работ в тепловой камере, на улице Металлистов, указанные работ это неотъемлемая часть работ в рамках ремонта дорожного полотна самой улицы Металлистов.

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» приносит искренние извинения за доставленные неудобства. Сотрудники приложат все усилия для скорейшего окончания ремонтных работ.