ЖКХ

Псковичей предупредили о возможной задержке доставки квитанций за электроэнергию

«Псковэнергосбыт» предупреждает потребителей о возможной задержке в доставке квитанций за потребленную электроэнергию. Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, задержка связана с переходом на новый программно-расчетный комплекс по учету поставленной электрической энергии.

Кроме того, в компании призвали при оплате платежных документов (счетов на оплату) по QR-коду (штрих-коду) сверять сумму, отображаемую на экране дисплея, с суммой к оплате, указанной в платежном документе (счете на оплату). В случае несоответствия сумму платежа необходимо исправить на сумму, указанную в счете.

«Просим вас проявить понимание и приносим свои извинения за предоставленные неудобства», - отметили в «Псковэнергосбыте».