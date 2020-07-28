ЖКХ

Количество свалок уменьшилось в Псковской области

Около 2700 населенных пунктов в Псковской области охвачены услугой по вывозу ТКО. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов сегодня, 13 августа, на пресс-конференции, посвященной экологической реформе в регионе.

При этом он отметил, что на начало реформы на 1 января 2019 года таких населенных пунктов было всего 303.

Кроме того, Сергей Грахов рассказал, что мусор в данных населенных пунктах вывозится регулярно. По его словам, от населения поступает большое количество обращений и предложений по улучшению ситуации обращения с услугой по вывозу ТКО.

Также Сергей Грахов затронул вопрос образования свалок. Так, на начало «мусорной» реформы в регионе фиксировалось порядка 1800 свалок, сейчас их осталось около 300.

По его мнению, за 1,5 года реформы видны результаты работы регоператора.