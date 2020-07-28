ЖКХ

Великолучане могут принять участие в конкурсе на лучшее содержание многоквартирных домов

Администрация Великих Лук приглашает принять участие в конкурсе на лучшее содержание многоквартирных домов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, конкурс проводится уже не первый год и направлен на развитие инициативы населения в улучшении содержания, благоустройстве и озеленении придомовых территорий, создании более комфортных условий проживания на территории муниципального образования «Город Великие Луки».

К участию в конкурсе допускаются все собственники и наниматели жилых помещений многоквартирных домов, расположенных на территории города Великие Луки.

По традиции, состязание будет проходить в 4 этапа:

1-й этап – прием конкурсных материалов для участия в конкурсе с 3 августа по 1 сентября;

2-й этап – рассмотрение и оценка конкурсных материалов конкурсной комиссией и составление списка претендентов на победу в конкурсе с 2 по 4 сентября;

3-й этап - оценка на объекте достижения значения показателей, указанных в конкурсных материалах с 7 по 9 сентября;

4-й этап – подведение итогов конкурса, награждение победителей 10 сентября.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

«Лучший дом»;

«Лучший двор»;

«Лучший подъезд».

Конкурсные материалы великолучане могут предоставить в УЖКХ Администрации города (пр- кт Ленина, 51/36) до 1 сентября включительно.

С условиями проведения конкурса, критериями оценки объектов можно ознакомиться здесь