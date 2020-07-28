Великолучане могут принять участие в конкурсе на лучшее содержание многоквартирных домов

Администрация Великих Лук приглашает принять участие в конкурсе на лучшее содержание многоквартирных домов.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, конкурс проводится уже не первый год и направлен на развитие инициативы населения в улучшении содержания, благоустройстве и озеленении придомовых территорий, создании более комфортных условий проживания на территории муниципального образования «Город Великие Луки».
К участию в конкурсе допускаются все собственники и наниматели жилых помещений многоквартирных домов, расположенных на территории города Великие Луки.
По традиции, состязание будет проходить в 4 этапа:
Конкурс проводится в следующих номинациях:
Конкурсные материалы великолучане могут предоставить в УЖКХ Администрации города (пр- кт Ленина, 51/36) до 1 сентября включительно.
С условиями проведения конкурса, критериями оценки объектов можно ознакомиться здесь