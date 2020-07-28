ЖКХ

Модульную котельную построят за 14 млн рублей для одной из школ Себежского района

Модульную котельную на твердом топливе построят для нужд средней общеобразовательной школы с подключением комплекса зданий в деревне Кузнецовка Себежского района. Соответствующая конкурсная документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно проектной документации, здание котельной будет одноэтажным, размерами 8,1х5,1х3,8 м. Рабочим предстоит установить стальные жаротрубные пароводогрейные котлы на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), построить дизель-генераторную, а также эстакаду дымовой трубы высотой 8,9 м.

Также установят воздухоотводчики, фильтры, манометры, термометры, системы отопления, электроснабжения и вентиляции котельной и др. Кроме этого, построят склад топлива, установят пожарную сигнализацию, ограждение, организуют проезды.

Работы необходимо выполнить до 25 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта - 14 млн 242 тысячи 558 рублей.

Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 21 августа, аукцион пройдет в тот же день.