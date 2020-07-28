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«Псковские тепловые сети» показали порядок на одной из котельных

14.08.2020 14:42|ПсковКомментариев: 0

«Псковские тепловые сети» показали порядок на одной из котельных. Как сообщает официальный сайт предприятия, сегодня проводился комиссионный объезд участка №4 (котельные: №10, №26, №22 и №23).

На предприятии существует график проверок всех участков на соблюдение правил по охране труда персонала, на соблюдение правил пожарной безопасности и содержание общего порядка на территории (поддержания оборудования, в надлежащем состоянии, чистота в помещениях и прилегающей территории). Все участки проходят проверки, как минимум, два раза в год.

«На всех котельных царит чистота и порядок, везде стоят цветы, стенды содержат всю необходимую информацию, пожарные щиты и огнетушители полностью соответствуют нормативам, газоны подстрижены и убраны, все оборудование находится полностью в исправном состоянии, документация оформлена надлежащим образом», - рассказали на предприятии.

«Приятно бывать на объектах нашего предприятия, ведь на них чувствуется отношение людей к своей работе, чувствуется ответственность, с которой они к ней подходят. Возможно, мы сформируем группу из желающих посетить наши котельные и устроим на них экскурсию, чтобы вы своими глазами могли все увидеть, ведь мы прекрасно понимаем и настроения тех, кто листая ленту думает, что мы показываем только те места и котельные, которые можно показать, но спешим вас в этом разубедить, нам нечего скрывать, мы абсолютно открыты. Все наши объекты имеют допуски, сертификаты и всю необходимую документацию. Ведь как иначе мы можем поддерживать тепло нашего города? Хорошего вам дня, берегите себя и своих близких, дарите им свое тепло и заботу, а о тепле в ваших домах позаботимся мы», - сообщили в «Псковских теплосетях».

Теги: #Псковские тепловые сети #котельная
Источник: Псковская Лента Новостей
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