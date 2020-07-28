ЖКХ

Более 1000 человек остались без горячей воды в Псковском районе

В Псковском районе без горячей воды остались 1008 человек. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Проблема серьезная, разом ее не решить. Во время плановых профилактических работ одно из муниципальных предприятий обнаружило, что основной котел неремонтопригоден. Руководство обратилось за помощью в Псковский район. Было принято о выделении 8 млн рублей на неотложные работы», - рассказал губернатор.

Он отметил, что отправить эти деньги напрямую на решение проблемы невозможно, так как предприятие находится в процедуре банкротства. «Все средства сейчас направляются на погашение долгов. В среду мы договорились, что найдем правовой механизм для решение сложившейся проблемы. В приоритете должно быть возобновление горячей воды, а все хозяйственные и финансовые вопросы до этого момента необходимо отложить. По имеющейся у меня информации, предприятие уже начало ремонт», - пояснил Михаил Ведерников.