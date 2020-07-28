ЖКХ

Долги за капремонт переходят новому собственнику вместе с покупкой квартиры

Долги за капремонт переходят новому собственнику вместе с покупкой квартиры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора - Фонда капитального ремонта Псковской области.

При покупке квартиры запрашивайте у продавца справку об отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт. Согласно п. 3 ст. 158 ЖК РФ при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В том числе это касается не исполненной предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.