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ЖКХ

Долги за капремонт переходят новому собственнику вместе с покупкой квартиры

16.08.2020 21:12|ПсковКомментариев: 0

Долги за капремонт переходят новому собственнику вместе с покупкой квартиры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора - Фонда капитального ремонта Псковской области.

При покупке квартиры запрашивайте у продавца справку об отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт. Согласно п. 3 ст. 158 ЖК РФ при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В том числе это касается не исполненной предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. 

Теги: #капремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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