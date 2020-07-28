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ЖКХ

10 управляющих организаций в Пскове имеют нулевой уровень готовности к приему тепла

18.08.2020 18:30|ПсковКомментариев: 1

10 управляющих организаций в Пскове имеют нулевой уровень готовности к приему тепла. Это следует из справки о готовности жилых домов к отопительному сезону 2020-2021 года по состоянию на 17 августа, опубликованной на сайте МП «Псковские тепловые сети».

ООО «Микрорайон №17», УО «ЭКСКОМ», УО «Седьмое небо», ООО «Военная управляющая компания» и другие имеют ноль % готовности к приему тепла.

Справка о готовности жилых домов к отопительному сезону 2020-2021 года по состоянию на 17.08.2020 г.

  

Наименование абонента

Общее кол-во жилых домов

Кол-во предъявленных актов готовности

Кол-во ж/домов готовых к приему тепла

% готовности к приему тепла

  
 
 
 

УК «Жилсервис»

40

24

24

60,0

 

УК «Новый мир»

14

13

13

92,9

 

УО «14 район»

14

14

7

50,0

 

ООО «ЖЭУ 16»

42

41

20

47,6

 

УО «Восьмой район»

32

31

19

59,4

 

УО «Микрорайон Западный»

25

25

25

100,0

 

УК «Ваш дом»

30

30

29

96,7

 

ООО «Микрорайон №11+»

17

8

7

41,2

 

УО «ТЭЗ и ИС»

39

39

39

100,0

 

ООО «УО НАШ ДОМ»

11

11

11

100,0

 

УО «Микрорайон №5»

61

61

60

98,4

 

ООО «Микрорайон №6»

46

42

37

80,4

 

УО «Десятка Завеличье»

12

11

11

91,7

 

ООО «Девятый район»

27

25

24

88,9

 

ООО «Десятый район»

49

45

45

91,8

 

ООО «Сервис»

55

55

54

98,2

 

ООО «Микрорайон №17»

11

    

0,0

 

ООО «Услуги ЖКХ»

32

2

2

6,3

 

ООО «Микрорайон №11»

16

11

4

25,0

 

УО «Первый район»

34

34

24

70,6

 

УО «Пароменское»

58

56

56

96,6

 

УО «ЭКСКОМ»

6

    

0,0

 

УО «Рижский микрорайон»

20

19

19

95,0

 

ООО «Домоуправление №8»

15

13

6

40,0

 

УО «Жилой квартал №1»

33

33

24

72,7

 

МБУ «Жилище»

83

1

1

1,2

 

УО «Седьмое небо»

2

2

  

0,0

 

УК «Запсковье»

34

32

15

44,1

 

УО «БАСТИОН»

3

3

3

100,0

 

ООО «ЖЭУ-1»

5

5

5

100,0

 

УК «УМР №12»

14

14

13

92,9

 

ООО УО «Седьмой район»

63

63

50

79,4

 

ООО «Микрорайон №7+»

33

31

31

93,9

 

ООО «Военная управляющая компания»

10

    

0,0

 

ООО «Микрорайон №2+»

67

67

67

100,0

 

ООО «Район №13»

84

65

37

44,0

 

ООО «Псковтехсервис-ЖКХ»

4

    

0,0

 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

1

    

0,0

 

УО «Наш Дом Псков»

20

20

20

100,0

 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

5

4

3

60,0

 

ООО «Управляющая компания ЖКХ Псковского района»

3

3

3

100,0

 

УО «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

15

15

13

86,7

 

УО «ЖКХ 60»

4

    

0,0

 

ООО «Псков ЖКХ»

6

    

0,0

 

ООО «Ваш Микрорайон»

3

3

3

100,0

 

УК «СОЮЗ»

16

16

16

100,0

 

ООО «ЖилСтандарт 13»

1

1

  

0,0

 

ЖСК, ТСЖ, непосредственное управление

77

16

15

19,5

 

Всего:

1292

1004

855

66,2

 

УК «ПсковЖилСервис»

34

    

0,0

 

УО «Борисовичи»

23

22

15

65,2

 

ООО УК «ЖИЛУСЛУГИ»

3

3

3

100,0

 

Ведомственные ж/дома

28

    

0,0

 
Теги: #отопительный сезон #птс
Источник: Псковская Лента Новостей
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