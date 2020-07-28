10 управляющих организаций в Пскове имеют нулевой уровень готовности к приему тепла. Это следует из справки о готовности жилых домов к отопительному сезону 2020-2021 года по состоянию на 17 августа, опубликованной на сайте МП «Псковские тепловые сети».
ООО «Микрорайон №17», УО «ЭКСКОМ», УО «Седьмое небо», ООО «Военная управляющая компания» и другие имеют ноль % готовности к приему тепла.
|
Справка о готовности жилых домов к отопительному сезону 2020-2021 года по состоянию на 17.08.2020 г.
|
Наименование абонента
|
Общее кол-во жилых домов
|
Кол-во предъявленных актов готовности
|
Кол-во ж/домов готовых к приему тепла
|
% готовности к приему тепла
|
УК «Жилсервис»
|
40
|
24
|
24
|
60,0
|
|
УК «Новый мир»
|
14
|
13
|
13
|
92,9
|
|
УО «14 район»
|
14
|
14
|
7
|
50,0
|
|
ООО «ЖЭУ 16»
|
42
|
41
|
20
|
47,6
|
|
УО «Восьмой район»
|
32
|
31
|
19
|
59,4
|
|
УО «Микрорайон Западный»
|
25
|
25
|
25
|
100,0
|
|
УК «Ваш дом»
|
30
|
30
|
29
|
96,7
|
|
ООО «Микрорайон №11+»
|
17
|
8
|
7
|
41,2
|
|
УО «ТЭЗ и ИС»
|
39
|
39
|
39
|
100,0
|
|
ООО «УО НАШ ДОМ»
|
11
|
11
|
11
|
100,0
|
|
УО «Микрорайон №5»
|
61
|
61
|
60
|
98,4
|
|
ООО «Микрорайон №6»
|
46
|
42
|
37
|
80,4
|
|
УО «Десятка Завеличье»
|
12
|
11
|
11
|
91,7
|
|
ООО «Девятый район»
|
27
|
25
|
24
|
88,9
|
|
ООО «Десятый район»
|
49
|
45
|
45
|
91,8
|
|
ООО «Сервис»
|
55
|
55
|
54
|
98,2
|
|
ООО «Микрорайон №17»
|
11
|
0,0
|
|
ООО «Услуги ЖКХ»
|
32
|
2
|
2
|
6,3
|
|
ООО «Микрорайон №11»
|
16
|
11
|
4
|
25,0
|
|
УО «Первый район»
|
34
|
34
|
24
|
70,6
|
|
УО «Пароменское»
|
58
|
56
|
56
|
96,6
|
|
УО «ЭКСКОМ»
|
6
|
0,0
|
|
УО «Рижский микрорайон»
|
20
|
19
|
19
|
95,0
|
|
ООО «Домоуправление №8»
|
15
|
13
|
6
|
40,0
|
|
УО «Жилой квартал №1»
|
33
|
33
|
24
|
72,7
|
|
МБУ «Жилище»
|
83
|
1
|
1
|
1,2
|
|
УО «Седьмое небо»
|
2
|
2
|
0,0
|
|
УК «Запсковье»
|
34
|
32
|
15
|
44,1
|
|
УО «БАСТИОН»
|
3
|
3
|
3
|
100,0
|
|
ООО «ЖЭУ-1»
|
5
|
5
|
5
|
100,0
|
|
УК «УМР №12»
|
14
|
14
|
13
|
92,9
|
|
ООО УО «Седьмой район»
|
63
|
63
|
50
|
79,4
|
|
ООО «Микрорайон №7+»
|
33
|
31
|
31
|
93,9
|
|
ООО «Военная управляющая компания»
|
10
|
0,0
|
|
ООО «Микрорайон №2+»
|
67
|
67
|
67
|
100,0
|
|
ООО «Район №13»
|
84
|
65
|
37
|
44,0
|
|
ООО «Псковтехсервис-ЖКХ»
|
4
|
0,0
|
|
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
|
1
|
0,0
|
|
УО «Наш Дом Псков»
|
20
|
20
|
20
|
100,0
|
|
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
|
5
|
4
|
3
|
60,0
|
|
ООО «Управляющая компания ЖКХ Псковского района»
|
3
|
3
|
3
|
100,0
|
|
УО «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
|
15
|
15
|
13
|
86,7
|
|
УО «ЖКХ 60»
|
4
|
0,0
|
|
ООО «Псков ЖКХ»
|
6
|
0,0
|
|
ООО «Ваш Микрорайон»
|
3
|
3
|
3
|
100,0
|
|
УК «СОЮЗ»
|
16
|
16
|
16
|
100,0
|
|
ООО «ЖилСтандарт 13»
|
1
|
1
|
0,0
|
|
ЖСК, ТСЖ, непосредственное управление
|
77
|
16
|
15
|
19,5
|
|
Всего:
|
1292
|
1004
|
855
|
66,2
|
|
УК «ПсковЖилСервис»
|
34
|
0,0
|
|
УО «Борисовичи»
|
23
|
22
|
15
|
65,2
|
|
ООО УК «ЖИЛУСЛУГИ»
|
3
|
3
|
3
|
100,0
|
|
Ведомственные ж/дома
|
28
|
0,0
|