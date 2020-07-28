ЖКХ

10 управляющих организаций в Пскове имеют нулевой уровень готовности к приему тепла

10 управляющих организаций в Пскове имеют нулевой уровень готовности к приему тепла. Это следует из справки о готовности жилых домов к отопительному сезону 2020-2021 года по состоянию на 17 августа, опубликованной на сайте МП «Псковские тепловые сети».

ООО «Микрорайон №17», УО «ЭКСКОМ», УО «Седьмое небо», ООО «Военная управляющая компания» и другие имеют ноль % готовности к приему тепла.