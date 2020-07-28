ЖКХ

График мешкового вывоза мусора изменится в Печорах с 1 сентября

График мешкового вывоза твердых коммунальных отходов изменится в частном секторе Печор с 1 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании ООО «Экопром».

Теперь «Мехуборка» будет забирать пакеты с ТКО по средам и субботам еженедельно. Ранее вывоз осуществлялся по вторникам и пятницам.

Мешковой сбор и вывоз ТКО в Печорах организован в частном секторе по следующим адресам: улица Приозерная, 18; перекресток улиц Цветочной и Розовой, улица Пограничная (от улицы Рижской до пересечения с улицей Кузнечной); улица Эд. Верховича; улица Рабочая; Партизанский переулок; улица Иванова; улица Нетрудово; перекресток улицы Профзсоюзной и переулка Труда; улица Гражданская; улица Кузнечная (от улицы Рижской до пересечения с улицей Совхозной); улица Родниковая; улица Рагозино, улица Комсомольская, улица Красноармейская, улица Лесная, улица Машково, улица Овражная, улица Первомайская, улица Полевая, улица Пограничная, улица Переулок Зеленый, улица Рижская, улица Совхозная, улица Сахалин, улица Торфяная, улица Новые Бутырки, улица Дачная, улица Западная, улица Луговая, улица Мира (от улицы Рижской до пересечения с улицей Международной), улица Народная, улица Проценко, улица Переулок Труда, улица Переулок Сельский, улица Переулок Верровский, улица Свободы, улица Сельская, улица Советская (от улицы Рижской до пересечения с улицей Международной), улица Телевизионная, улица Народная, улица Детская, улица Аллейная, улица Водников, улица Военная, улица Георгия Улле, улица Гвардейская, улица Гагарина, улица Ключевая, улица Калеви, улица Ленина, улица Ручейная, улица Розовая, улица Сенная, улица Садовая, улица Сосновая, улица Юрьевская, улица Тайловский Бор, Бутырский переулок, улица Звездная, улица Ивановская,улица Международная плюс торговые павильоны напротив церкви, улица Малая Пачковка, улица Псковская, улица Пионерская, улица Парковая, улица Фабричная, улица Автомобилистов, улица Вокзальная, улица Заводская, улица Мыльниково, улица Набережная, улица Нагорная, улица Сиреневая, улица Солнечная, улица Энергетиков, улица Карьерная, улица Юрьевские Горы, деревня Подовалицы, улица Зеленая, Соборная площадь, улица Подгорная и улица Молодежная.

Также в Печорах установлены 259 контейнеров для ТКО, вывоз большинства из них осуществляется ежедневно.