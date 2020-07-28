ЖКХ

Провал у водопроводной колонки устранен вблизи школы №17 в Пскове

Псковичи обратились к властям города с просьбой устранить провал у водопроводной колонки на тротуаре вблизи школы №17. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Для определения причины возникновения провала было решено, что подрядная организация в рамках гарантийных обязательств выполнит работы по раскопке участка у водопроводной колонки с последующим восстановлением покрытия тротуара. Управление городского хозяйства направило соответствующее письмо в адрес ООО «Стройсистема».

В настоящее время провал у водопроводной колонки по указанному адресу устранен.