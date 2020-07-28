317 школ и детсадов Псковской области заключили договоры на вывоз ТКО

317 школ и детских садов Псковской области заключили договоры на вывоз ТКО. Наличие договоров на вывоз твердых коммунальных отходов также является одним из важных условий приемки образовательных учреждений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Экопрома».

В основном, в учреждениях установлен контейнерный сбор ТКО. В некоторых организациях выбран способ накопления отходов в мешках — например, в детских садах в деревне Окни Новосокольнического района и в селе Поберезье Локнянского района.

Вывоз отходов осуществляется регулярно в соответствии с условиями договора — из некоторых организаций требуется забирать ТКО каждый день, другим достаточно еженедельного вывоза. В период летних каникул, когда образовательные учреждения не функционирует, вывоз ТКО не осуществляется.

В компании «Экопром» отметили, что образовательные организации, как и остальные юридические лица, в результате деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы, обязаны заключить договор на их вывоз с региональным оператором.